"Монако" Головина удержал победу над "Монпелье"
В стартовом матче 20-го тура французской Лиги 1 "Монако" добыл выездную победу над "Монпелье".
"Монако" по-прежнему занимает четвертое место в чемпионате, а "Монпелье" - восьмое. Отметим, что россиянин Александр Головин появился на поле на 70-й минуте.
"Монпелье" - "Монако" 2:3
Голы: Фолланд, 24 - 0:1, Бен-Йеддер, 35 - 0:2, Бен-Йеддер (пен), 61 - 0:3, Ваи, 64 - 1:3, Делор, 69 - 2:3
"Монпелье": Омлин, Педру Мендеш, Конгре, Коцца, Ристич (Ваи, 54), Молле, Самбия, Ферри (Шотар, 83), Ле Таллек (Саванье, 54), Делор, Лаборд (Мавидиди, 82).
"Монако": Лекомт, Марипан, Сидибе, Агиляр (Балло-Туре, 80), Кайо Энрике (Матсима, 90), Фофана, Тчуамени, Диоп (Головин, 70), Бадиашиле, Бен-Йеддер (Йоветич, 80), Фолланд (Дисаси, 90).
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