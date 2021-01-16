"Монако" Головина удержал победу над "Монпелье"

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"Монако" Головина удержал победу над "Монпелье"

В стартовом матче 20-го тура французской Лиги 1 "Монако" добыл выездную победу над "Монпелье".

"Монако" по-прежнему занимает четвертое место в чемпионате, а "Монпелье" - восьмое. Отметим, что россиянин Александр Головин появился на поле на 70-й минуте.

"Монпелье" - "Монако" 2:3

Голы: Фолланд, 24 - 0:1, Бен-Йеддер, 35 - 0:2, Бен-Йеддер (пен), 61 - 0:3, Ваи, 64 - 1:3, Делор, 69 - 2:3

"Монпелье": Омлин, Педру Мендеш, Конгре, Коцца, Ристич (Ваи, 54), Молле, Самбия, Ферри (Шотар, 83), Ле Таллек (Саванье, 54), Делор, Лаборд (Мавидиди, 82).

"Монако": Лекомт, Марипан, Сидибе, Агиляр (Балло-Туре, 80), Кайо Энрике (Матсима, 90), Фофана, Тчуамени, Диоп (Головин, 70), Бадиашиле, Бен-Йеддер (Йоветич, 80), Фолланд (Дисаси, 90).

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