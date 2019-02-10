"Монако" Головина упустил победу над "Монпелье" и другие результаты 24-го тура Лиги 1
Представляем результаты 24-го тура французской Лиги 1. Отметим, что из-за упущенной победы "Монако" так и не смог покинуть зону вылета чемпионата. При этом клуб из-за травмы потерял Александра Головина.
"Монпелье" - "Монако" 2:2
Голы: Желсон Мартинш, 14 - 0:1, Лаборд, 66 - 1:1, Фалькао, 82 - 1:2, Делор (пен), 90 - 2:2
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Агиляр, Педру Мендеш, Ле Таллек, Ласн (Шкулетич, 59), Самбия (Ристич, 60), Скири, Делор, Лаборд.
"Монако": Субашич, Бадиашиле, Глик, Жемерсон, Балло, Рони Лопеш, Фабрегас, Желсон Мартинш, Головин (Адриен Силва, 68), Сидибе, Фалькао.
Предупреждения: Скири (48), Адриен Силва (61), Фалькао (68), Жемерсон (70).
Удаление: Жемерсон (90).
"Тулуза" - "Реймс" 1:1
Голы: Уден, 54 - 0:1, Градель, 81 - 1:1
"Тулуза": Рене, Седзи, Силла, Диаките, Жюльен, Сангаре, Каюзак, Дурмаз (Ману Гарсия, 73), Доссеви (Жан, 68), Градель, Лейя-Исека (Саного, 61).
"Реймс": Менди, Абдельхамид, Энгельс, Фоке, Шавалерен, Камара, Дингоме (Фонтен, 76), Ромао, Кафаро, Хен Чжун Сук (Диа, 66), Уден (Зенели, 85).
Предупреждения: Каюзак (12), Дингоме (26), Хен Чжун Сук (45), Диа (71), Седзи (84), Фонтен (85).
"Нант" - "Ним" 2:4
Голы: Кулибали, 15 - 1:0, Уорис (пен), 38 - 2:0, Гийом, 47 - 2:1, Бобишон, 69 - 2:2, Ферри, 85 - 2:3, Тиуб, 89 - 2:4
"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима, Фабио, Паллуа, Туре (Эссерик, 80), Андрей Жиротто, Ронжье, Лимбомбе (Бошилья, 82), Уорис, Кулибали.
"Ним": Бернардони, Паки, Ландр, Либои, Мауасса, Буанга, Саванье, Бобишон, Ферри, Рипар (Тиуб, 61), Гийом (Алиуи, 76).
Предупреждения: Гийом (9), Андрей Жиротто (31), Либои (36).
Читайте также: Неймар впереди всех: названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" переиграл "Лестер" и сократил отставание от "Манчестер Сити"
-
"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15
-
Неймар впереди всех: названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции
-
Тренер ПСЖ сообщил новые подробности о травме Кавани
-
Салах удивил сменой имиджа (фото)
Лента новостей
-
"Сассуоло" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А начнется в 20:00
-
"Аталанта", "Торино" и "Фрозиноне" добыли победы в своих матчах
-
"Монако" Головина упустил победу над "Монпелье" и другие результаты 24-го тура Лиги 1
-
Головин травмировался в игре против "Монпелье"
-
"Милан" выдвинул ультиматум Гаттузо
-
"Тоттенхэм" переиграл "Лестер" и сократил отставание от "Манчестер Сити"
-
ПСЖ теряет еще одного игрока в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед"
-
"Болонья" - "Дженоа" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Леганес" - "Бетис" - 3:0 (видеообзор матча Примеры)
-
Канселу восхитился физическими данными Роналду
-
"Болонья" и "Дженоа" победителя не выявили (видео голов)
-
"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15
-
УЕФА назначил арбитра на матч "Зенита" против "Фенербахче"
-
"Атлетик" - "Барселона": видеотрансляция матча с участием лидера Ла Лиги начнется в 22:45
-
Неймар впереди всех: названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Франции
-
Основной голкипер "Спартака" пропустил тренировку из-за травмы
-
Легенда "Зенита" оценил шансы команды на чемпионство
-
1
Вратаря "Реала" забросали крысами в матче с "Атлетико" (фото)
-
"Леганес" разгромил "Бетис" в матче Примеры благодаря хет-трику Эн-Несири (видео голов)
-
Тренер ПСЖ сообщил новые подробности о травме Кавани
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Марсель
|24
|37
|6
|Монпелье
|22
|36
|7
|Страсбур
|23
|35
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|ФК Кан
|23
|18
|19
|Монако
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14