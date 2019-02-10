"Монако" Головина упустил победу над "Монпелье" и другие результаты 24-го тура Лиги 1

Представляем результаты 24-го тура французской Лиги 1. Отметим, что из-за упущенной победы "Монако" так и не смог покинуть зону вылета чемпионата. При этом клуб из-за травмы потерял Александра Головина.

"Монпелье" - "Монако" 2:2

Голы: Желсон Мартинш, 14 - 0:1, Лаборд, 66 - 1:1, Фалькао, 82 - 1:2, Делор (пен), 90 - 2:2

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Агиляр, Педру Мендеш, Ле Таллек, Ласн (Шкулетич, 59), Самбия (Ристич, 60), Скири, Делор, Лаборд.

"Монако": Субашич, Бадиашиле, Глик, Жемерсон, Балло, Рони Лопеш, Фабрегас, Желсон Мартинш, Головин (Адриен Силва, 68), Сидибе, Фалькао.

Предупреждения: Скири (48), Адриен Силва (61), Фалькао (68), Жемерсон (70).

Удаление: Жемерсон (90).



"Тулуза" - "Реймс" 1:1

Голы: Уден, 54 - 0:1, Градель, 81 - 1:1

"Тулуза": Рене, Седзи, Силла, Диаките, Жюльен, Сангаре, Каюзак, Дурмаз (Ману Гарсия, 73), Доссеви (Жан, 68), Градель, Лейя-Исека (Саного, 61).

"Реймс": Менди, Абдельхамид, Энгельс, Фоке, Шавалерен, Камара, Дингоме (Фонтен, 76), Ромао, Кафаро, Хен Чжун Сук (Диа, 66), Уден (Зенели, 85).

Предупреждения: Каюзак (12), Дингоме (26), Хен Чжун Сук (45), Диа (71), Седзи (84), Фонтен (85).



"Нант" - "Ним" 2:4

Голы: Кулибали, 15 - 1:0, Уорис (пен), 38 - 2:0, Гийом, 47 - 2:1, Бобишон, 69 - 2:2, Ферри, 85 - 2:3, Тиуб, 89 - 2:4

"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима, Фабио, Паллуа, Туре (Эссерик, 80), Андрей Жиротто, Ронжье, Лимбомбе (Бошилья, 82), Уорис, Кулибали.

"Ним": Бернардони, Паки, Ландр, Либои, Мауасса, Буанга, Саванье, Бобишон, Ферри, Рипар (Тиуб, 61), Гийом (Алиуи, 76).

Предупреждения: Гийом (9), Андрей Жиротто (31), Либои (36).

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