"Монако" Головина усилился бразильским полузащитником

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"Монако" Головина усилился бразильским полузащитником

Фото: сайт "Монако"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Монако" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника "Лиона" Жеана Лукаса.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист подписал с монегасками контракт до лета 2026 года.

23-летний Жеан выступал за "Лион" с 2019 года, провел за клуб 25 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сдавался в аренду "Бресту". Ранее играл за "Фламенго" и "Сантос". Сыграл 1 матч за олимпийскую сборную Бразилии. 

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