"Монако" Головина уступил играющему в меньшинстве "Лиону"

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В центральном матче 35-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Лиону".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Монако" так и занимает третье место, "Лион" - четвертое. Однако "ткачи" сократили отставание до одного очка.

"Монако" - "Лион" 2:3

Голы: Фолланд, 25 - 1:0, Депай, 57 - 1:1, Марсело, 77 - 1:2, Бен-Йеддер (пен), 86 - 2:2, Шерки, 89 - 2:3

"Монако": Лекомт, Сидибе, Дисаси (Бадиашиле, 61), Марипан, Агиляр (Жеббель, 81), Тчуамени, Фабрегас (Матазо, 61), Фофана (Балло-Туре, 69), Кайо Энрике (Пеллегри, 81), Бен-Йеддер, Фолланд.

"Лион": Антони Лопеш, Денайер (Диоманде, 29), Де Шильо, Дюбуа (Кадевере, 46), Марсело, Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 88), Какре, Лукас Пакета (Ауар, 75), Корне, Токо-Экамби (Шерки, 88), Депай.

Удаление: Какре (70).

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