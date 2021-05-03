"Монако" Головина уступил играющему в меньшинстве "Лиону"
Фото: twitter.com/ol
В центральном матче 35-го тура французской Лиги 1 "Монако" уступил "Лиону".
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Монако" так и занимает третье место, "Лион" - четвертое. Однако "ткачи" сократили отставание до одного очка.
"Монако" - "Лион" 2:3
Голы: Фолланд, 25 - 1:0, Депай, 57 - 1:1, Марсело, 77 - 1:2, Бен-Йеддер (пен), 86 - 2:2, Шерки, 89 - 2:3
"Монако": Лекомт, Сидибе, Дисаси (Бадиашиле, 61), Марипан, Агиляр (Жеббель, 81), Тчуамени, Фабрегас (Матазо, 61), Фофана (Балло-Туре, 69), Кайо Энрике (Пеллегри, 81), Бен-Йеддер, Фолланд.
"Лион": Антони Лопеш, Денайер (Диоманде, 29), Де Шильо, Дюбуа (Кадевере, 46), Марсело, Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 88), Какре, Лукас Пакета (Ауар, 75), Корне, Токо-Экамби (Шерки, 88), Депай.
Удаление: Какре (70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13