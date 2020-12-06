"Монако" Головина уступил "Лиллю"
В рамках 13 тура Лиги 1 "Лилль" минимально победил "Монако" Александра Головина.
Сам россиянин не принял участия в матче, продолжая восстановление после травмы.
Основные события проходили во втором тайме. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Благодаря этой победе хозяева поднялись на вторую строчку в таблице с 26 очками.
"Монегаски" остались на 5 месте. В их активе 23 очка.
"Лилль" - "Монако" - 2:1 (0:0)
Голы: Девид, 53 - 1:0, Язиджи, 65 - 2:0, Пеллегрини, 90 - 2:1
"Лилль" – Меньян, Ботман, Фонте, Тиагу Джало (Брадарич, 83), Рейнилду, Андре (Шека, 69),
Сумаре, Иконе (Веа, 69), Бамба (Лихаджи, 83), Дэвид (Языджи, 62), Йылмаз.
"Монако" – Манноне, Бадиашиле (Марипан, 80), Дисаси, Агиляр, Кайо Энрике (Балло-Туре, 58),
Фофана, Тчуамени (Пеллегри, 69), Диоп, Желсон Мартинш (Жеббель, 70), Фолланд, Бен-Йеддер (Фабрегас, 58).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13