"Монако" Головина уступил "Лиллю"

Теги монаколилльалександр головин

"Монако" Головина уступил "Лиллю" В рамках 13 тура Лиги 1 "Лилль" минимально победил "Монако" Александра Головина.

Сам россиянин не принял участия в матче, продолжая восстановление после травмы.

Основные события проходили во втором тайме. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Благодаря этой победе хозяева поднялись на вторую строчку в таблице с 26 очками. 
"Монегаски" остались на 5 месте. В их активе 23 очка.

"Лилль" - "Монако" - 2:1 (0:0)
Голы: Девид, 53 - 1:0, Язиджи, 65 - 2:0, Пеллегрини, 90 - 2:1

"Лилль" – Меньян, Ботман, Фонте, Тиагу Джало (Брадарич, 83), Рейнилду, Андре (Шека, 69),
Сумаре, Иконе (Веа, 69), Бамба (Лихаджи, 83), Дэвид (Языджи, 62), Йылмаз.

"Монако" – Манноне, Бадиашиле (Марипан, 80), Дисаси, Агиляр, Кайо Энрике (Балло-Туре, 58),
Фофана, Тчуамени (Пеллегри, 69), Диоп, Желсон Мартинш (Жеббель, 70), Фолланд, Бен-Йеддер (Фабрегас, 58).
 
Читайте также: Ковач рассказал когда ждать Головина на поле | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" дома проиграл "Уфе"

"Ростов" дома проиграл "Уфе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов