"Монако" Головина уступил "Лиллю"

В рамках 13 тура Лиги 1 "Лилль" минимально победил "Монако" Александра Головина.



Сам россиянин не принял участия в матче, продолжая восстановление после травмы.



Основные события проходили во втором тайме. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.



Благодаря этой победе хозяева поднялись на вторую строчку в таблице с 26 очками.

"Монегаски" остались на 5 месте. В их активе 23 очка.



"Лилль" - "Монако" - 2:1 (0:0)

Голы: Девид, 53 - 1:0, Язиджи, 65 - 2:0, Пеллегрини, 90 - 2:1



"Лилль" – Меньян, Ботман, Фонте, Тиагу Джало (Брадарич, 83), Рейнилду, Андре (Шека, 69),

Сумаре, Иконе (Веа, 69), Бамба (Лихаджи, 83), Дэвид (Языджи, 62), Йылмаз.



"Монако" – Манноне, Бадиашиле (Марипан, 80), Дисаси, Агиляр, Кайо Энрике (Балло-Туре, 58),

Фофана, Тчуамени (Пеллегри, 69), Диоп, Желсон Мартинш (Жеббель, 70), Фолланд, Бен-Йеддер (Фабрегас, 58).



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