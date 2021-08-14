"Монако" Головина уступил "Лорьяну" в матче Лиги 1

Фото: твиттер "Лорьяна"

Во втором туре французской Лиги 1 "Монако" проиграл "Лорьяну".

Отметим, что россиянин Александр Головин вышел на поле на 57-й минуте.

"Лорьян" - "Монако" 1:0

Гол: Моффи (пен), 31 - 1:0

"Лорьян": Нарди, Игор Силва, Морель, Лапорт, Мендес, Ле Гофф, Лемуан (Бурлес, 85), Монкондюи (Ле Фе, 68), Абержель, Моффи (Грбич, 84), Лорьянте (Амель, 84).

"Монако": Нюбель, Сидибе, Дисаси, Павлович, Якобс (Кайо Энрике, 57), Желсон Мартинш (Фабрегас, 68), Тчуамени, Жан Лукас (Головин, 57), Диоп (Диатта, 68), Фолланд, Боадю (Бен-Йеддер, 57).

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