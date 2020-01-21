"Монако" Головина уверенно обыграл клуб 4-го дивизиона в Кубке Франции

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Монако" обыграл "Сен-Приве Сент-Илере", который выступает в четвертом по силе французском дивизионе. Победу монегаскам принесли дубль Кейта Бальде и гол Виссама Бен-Йеддера. Российский хавбек монегасков Александр Головин отыграл 72 минуты.

В 1/8 финала "Монако" сыграет с "Сент-Этьеном".

"Сен-Приве Сент-Илере" – "Монако" - 1:3 (0:3)

Голы: Кейта Бальде, 12 - 0:1, Кейта Бальде, 29 - 0:2, Бен-Йеддер, 36 - 0:3, Антуан, 83 - 1:3

"Монако": Лекомт, Агиляр, Марипан, Бадиашиле, Жорже, Жил Диаш, Головин (Бакайоко, 72), Кейта Бальде, Огюстен, Бен-Йеддер (Бошилья, 61), Йоветич (Загре, 79).

Не пропустите: Бен Йеддер на заправке выручил фаната "Монако". | http://soccernews.ru