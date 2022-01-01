"Монако" Головина уволил главного тренера
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Монако" на официальном сайте объявила об увольнении Нико Ковача с поста главного тренера команды.
Такое решение было принято в связи с отсутствием прогресса у игроков, а также потери контроля над раздевалкой.
50-летний Ковач тренировал "Монако" с лета 2020 года. В прошлом сезоне монегаски под его руководством заняли третье место в Лиге 1.
В нынешнем сезоне "Монако" после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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