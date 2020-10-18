"Монако" Головина в большинстве не смог обыграть "Монпелье"

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле сыграл вничью с "Монпелье" со счетом 1:1. Счет открыл Стефи Мавидиди, но затем равновесие восстановил Виссам Бен-Йеддер. Стоит отметить, что гости более полутора тайма играли вдесятером. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин участия в матче не принимал.

"Монако" – "Монпелье" - 1:1 (0:0)

Голы: Мавидиди, 51 - 0:1, Бен-Йеддер, 70 (с пенальти) - 1:1

"Монако": Лекомт, Матсима, Сидибе (Фабрегас, 59), Агиляр, Бадиашиле, Тчуамени (Жеббель, 59), Флорентину (Кайо Энрике, 59), Диоп (Пеллегри, 71), Желсон Мартинш, Фолланд (Йоветич, 46), Бен-Йеддер.

"Монпелье": Омлин, Ойонго (Самбия, 90), Коцца, Илтон, Суке, Молле (Ле Таллек, 61), Шотар (Долли, 73), Саванье, Конгре, Делор (Мавидиди, 46), Лаборд (Ферри, 73).

Удаление: Саванье (19).

"Нант" – "Брест" - 3:1 (2:0)

Голы: Коло-Муани, 16 - 1:0, Блас, 30 - 2:0, Февр, 68 - 2:1, Бамба, 79 - 3:1

"Анжер" – "Метц" - 1:1 (1:1)

Голы: Мангани, 38 (с пенальти) - 1:0, Нгетте, 39 - 1:1

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