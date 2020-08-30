"Монако" Головина в меньшинстве выиграл первый матч в сезоне

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"Монако" Головина в меньшинстве выиграл первый матч в сезоне

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Метц" со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Бенуа Бадьяшиль. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 16-й минуте из-за травмы. Для "Монако" победа стала первой в сезоне. Также свои матчи выиграли "Сент-Этьен", "Нант" и "Бордо".

"Метц" – "Монако" - 0:1 (0:1)
Гол: Бадьяшиль, 22 - 0:1

"Монако": Лекомт, Сидибе, Бадиашиле, Дисаси, Агиляр, Головин (Диоп, 16), Тчуамени, Оньекуру (Ахолу, 59), Фофана, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер.

"Сент-Этьен" – "Лорьян" - 2:0 (1:0)
Голы: Амума, 19 - 1:0, Амума, 51 - 2:0

"Нант" – "Ним" - 2:1 (2:0)
Голы: Жиротто, 11 - 1:0, Луза, 27 (с пенальти) - 2:0, Ферхат, 57 - 2:1

"Анжер" – "Бордо" - 0:2 (0:2)
Голы: Маджа, 25 - 0:1, Башич, 27 - 0:2

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