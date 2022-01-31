"Монако" Головина в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка Франции "Монако" на выезде обыграл "Ланс" со счетом 4:2 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Победу монегаскам принесли дубль Виссама Бен-Йеддера, голы Жана Лукаса и Софиана Диопа. В составе хозяев отличились Уэсли Саид и Арно Калимуэндо.

"Ланс" – "Монако" - 2:4 (1:3)

Голы: Бен-Йеддер, 18 - 0:1, Жан Лукас, 27 - 0:2, Диоп, 29 - 0:3, Саид, 45 - 1:3, Калимуэндо, 53 - 2:3, Бен-Йеддер, 88 - 2:4

"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо (Берг, 78), Медина, Франковски (Бальде, 86), Какута (Давид Кошта, 78), Фофана, Дукуре, Саид (Жан, 78), Сотока (Калимуэндо, 46).

"Монако": Манноне, Агиляр, Дисаси, Матсима, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Якобс, 81), Тчуамени, Жан Лукас (Вандерсон, 81), Диоп (Головин, 65), Бен-Йеддер, Фолланд (Фофана, 55).

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