"Монако" Головина вновь не сумел выиграть в Лиге 1



В матче 4-го тура чемпионата Франции "Страсбур" и "Монако" сыграли вничью. Монегаски дважды выходили вперед благодаря голам Слимани, но хозяевам оба раза удавалось отыграться, отличились Лала и Томассон.

"Страсбур" поднялся на 17-е место. "Монако" остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Страсбур" – "Монако" - 2:2 (1:2)

Голы: Слимани, 11 - 0:1, Лала, 39 (с пенальти) - 1:1, Слимани, 40 - 1:2, Томассон, 84 - 2:2

"Монако": Лекомт, Бадиашиле, Марипан, Глик, Балло-Туре, Головин, Адриен Силва (Бошилья, 65), Жил Диаш, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Слимани.

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