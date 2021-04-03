"Монако" Головина всухую разгромил "Метц"

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В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Монако" на своём поле уверенно разобрался с "Метцем".

Монегаски во втором тайме отгрузили в ворота соперника 4 безответных гола.

Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 63 минуты, результативными действиями не отличался.

"Монако" – "Метц" - 4:0

Голы: 1:0 – 50, пенальти Фабрегас, 2:0 – 52 Фолланд, 3:0 – 77 Бен-Йеддер, 4:0 – 89, пенальти Бен-Йеддер.

"Монако": Лекомт, Дисаси, Марипан, Сидибе (Матсима, 83), Кайо Энрике, Головин (Диатта, 64), Фофана, Фабрегас (Желсон Мартинш, 76), Матазо (Флорентину, 76), Фолланд, Йоветич (Бен-Йеддер, 64).

"Метц": Кейяр, Юдоль (Делен, 77), Куяте, Бойе, Сантонз, Булая (Ангбан, 65), Маига (Ндорам, 65), Гуйе (Лейя-Исека, 56), Сарр, Бронн, Яде (Вагнер, 57).

Удаление: Бойе (87).

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