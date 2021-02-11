"Монако" Головина выдел лучшую победную серию за 24 года

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"Монако" Головина выдел лучшую победную серию за 24 года

Победа над "Греноблем" (1:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции стала восьмой подряд для "Монако".

Сообщается, что это лучшая выигрышная серия монегасков с 1997 года.

В последний раз команда Александра Головина не побеждала 23 декабря - ничья с "Сент-Этьеном" (2:2).

Следующий соперник "Монако" - "Лорьян". Матч состоится в воскресенье, 14 февраля.

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