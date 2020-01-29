"Монако" Головина вылетел из Кубка Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счетом 1:0 и вышел в четвертьфинал. Победу "зеленым" принес Дени Буанга. Российский полузащитник Александр Головин провел на поле все 90 минут.
"Монако" – "Сент-Этьен" - 0:1 (0:1)
Гол: Буанга, 24 - 0:1
"Монако": Лекомт, Жемерсон, Агиляр, Бадиашиле, Жорже, Желсон Мартинш, Головин, Кейта Бальде, Адриен Силва, Загре (Йоветич, 73), Бен-Йеддер.
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