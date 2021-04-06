"Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала "Монако" в серии пенальти победил "Метц" и завоевал путевку в четвертьфинал.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин на поле не выходил.
"Монако" – "Метц" - 0:0, по пенальти - 5:4
"Монако": Маецки, Балло-Туре (Кайо Энрике, 68), Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 46), Сидибе, Диатта (Йоветич, 68), Матазо (Тчуамени, 79), Желсон Мартинш (Фабрегас, 59), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд.
"Метц": Укиджа, Сантонз, Делен, Куяте, Фофана, Булая (Сарр, 60), Ангбан, Вагнер (Яде, 61), Маига, Бронн, Лейя-Исека (Амброз, 61).
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