"Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции

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"Монако" Головина вышел в четвертьфинал Кубка Франции

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала "Монако" в серии пенальти победил "Метц" и завоевал путевку в четвертьфинал.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин на поле не выходил.

"Монако" – "Метц" - 0:0, по пенальти - 5:4

"Монако": Маецки, Балло-Туре (Кайо Энрике, 68), Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 46), Сидибе, Диатта (Йоветич, 68), Матазо (Тчуамени, 79), Желсон Мартинш (Фабрегас, 59), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд.

"Метц": Укиджа, Сантонз, Делен, Куяте, Фофана, Булая (Сарр, 60), Ангбан, Вагнер (Яде, 61), Маига, Бронн, Лейя-Исека (Амброз, 61).

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