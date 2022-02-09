"Монако" Головина вышел в полуфинал Кубка Франции

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Франции "Монако" победил "Амьен" и завоевал путевку в полуфинал. Победу монегаскам принесли голы Орельена Тчуамени и Кевина Фолланда.

"Монако" – "Амьен" - 2:0 (1:0)

Голы: Тчуамени, 5 - 1:0, Фолланд, 54 - 2:0

"Монако": Манноне, Агиляр (Сидибе, 83), Дисаси, Матсима (Марипан, 46), Желсон Мартинш (Вандерсон, 46), Аклиуш (Диоп, 73), Тчуамени, Жан Лукас, Фофана (Матазо, 58), Якобс, Фолланд.

"Амьен": Тюрам-Ульен, Павлович, Фофана, Менди, Хантипе, Жене, Бене (Лусамба, 64), Ломоти (Ньяоре, 75), Аколо (Арокодаре, 64), Баджи (Сангаре, 83), Бамба (Ляшер, 83).

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