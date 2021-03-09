"Монако" Головина вышло в 1/8 финала Кубка Франции

Завершился матч 1/16 Кубка Франции между "Ниццей" и "Монако". Клуб российского полузащитника Александра Головина одержал победу 2:0 и вышел в следующую стадию соревнования. Сам хавбек начал встречу со скамейки запасных и вышел на поле только на 80-й минуте, заменив Сеска Фабрегаса. Отличится голевыми действиями россиянину не удалось.

"Ницца" - "Монако" 0:2 (0:1)

Голы: Фолланд, 29 - 0:1, Агиляр, 87 - 0:2

"Ницца": Бенитес, Нсоки (Бамбу, 90), Тодибо, Камара (Дольберг, 56), Салиба, Ле-Мелу, Шнайдерлин, Клод-Морис, Данилюк (Лотомба, 56), Маолида, Гуири.

"Монако": Маецки, Марипан (Бадиашиле, 46), Балло-Туре (Кайо Энрике, 81), Дисаси, Агиляр, Фабрегас (Головин, 81), Тчуамени (Матазо, 37), Диатта (Диоп, 64), Фофана, Йоветич, Фолланд.