"Монако" готов продать Мбаппе в ПСЖ
"Монако" готов продать своего ведущего форварда Килиана Мбаппе в ПСЖ, информирует Le Journal du Dimanche.
По сведениям издания, монегаски таки "прогнулись" под давлением окружения своего 18-летнего нападающего и дали свое согласие на переход футболиста в стан парижан. Ожидается, что сумма трансфера перспективного бомбардира составит 180 миллионов евро, что сделает трансфер Мбаппе вторым по дороговизне в истории футбола.
Напомним, что сделка по Мбаппе может быть закрыта уже на следующей неделе. | soccernews.ru
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