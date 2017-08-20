"Монако" готов продать Мбаппе в ПСЖ

"Монако" готов продать своего ведущего форварда Килиана Мбаппе в ПСЖ, информирует Le Journal du Dimanche.

По сведениям издания, монегаски таки "прогнулись" под давлением окружения своего 18-летнего нападающего и дали свое согласие на переход футболиста в стан парижан. Ожидается, что сумма трансфера перспективного бомбардира составит 180 миллионов евро, что сделает трансфер Мбаппе вторым по дороговизне в истории футбола.

Напомним, что сделка по Мбаппе может быть закрыта уже на следующей неделе. | soccernews.ru