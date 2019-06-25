"Монако" готов расстаться с Фабрегасом
"Монако" готов продать хавбека команды Сеска Фабрегаса, утверждает GetFrench Football News.
По данным источника, в клубе недовольны запрашиваемой футболистом зарплатой. Фабрегас получает 600 тысяч евро в месяц.
На данный момент претендентов на покупку 32-летнего испанца пока нет.
Фабрегас перешел в "Монако" из "Челси" зимой этого года. В Лиге 1 он провел 13 матчей, в которых забил 1 гол.
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|Марсель
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|Монпелье
|38
|59
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|Ницца
|38
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|Реймс
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|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
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|Тулуза
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|Монако
|38
|36
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|Дижон
|38
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|19
|ФК Кан
|38
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|Генгам
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