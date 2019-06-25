"Монако" готов расстаться с Фабрегасом

Теги сеск фабрегасмонако

"Монако" готов расстаться с Фабрегасом

"Монако" готов продать хавбека команды Сеска Фабрегаса, утверждает GetFrench Football News.

По данным источника, в клубе недовольны запрашиваемой футболистом зарплатой. Фабрегас получает 600 тысяч евро в месяц.

На данный момент претендентов на покупку 32-летнего испанца пока нет.

Фабрегас перешел в "Монако" из "Челси" зимой этого года. В Лиге 1 он провел 13 матчей, в которых забил 1 гол. 

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