"Монако" готов выслушать предложения по Лемару

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"Монако" готов выслушать предложения по ЛемаруБлижайшим летом "Монако" будет готов выслушать предложения по своему вингеру Тома Лемару, информирует goal.com.

По сведениям источника, монегаски таки решили расстаться с перспективным игроком, которого еще год назад они отказались продавать за 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за "Монако". Главными претендентами на него называются "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

Напомним, вчера "Монако" со счетом 1:7 уступил ПСЖ. | soccernews.ru

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