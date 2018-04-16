"Монако" готов выслушать предложения по Лемару

Ближайшим летом "Монако" будет готов выслушать предложения по своему вингеру Тома Лемару, информирует goal.com.

По сведениям источника, монегаски таки решили расстаться с перспективным игроком, которого еще год назад они отказались продавать за 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за "Монако". Главными претендентами на него называются "Ливерпуль" и лондонский "Арсенал".

Напомним, вчера "Монако" со счетом 1:7 уступил ПСЖ. | soccernews.ru