"Монако" готов заплатить 40 миллионов евро за воспитанника "Реала"

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"Монако" готов заплатить 40 миллионов евро за воспитанника "Реала"

"Монако" проявляет интерес к защитнику "Реала Сосьедад" Диего Льоренте, сообщает AS.

По сведениям издания, монегаски намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 40 миллионов евро. "Монако" пытался купить игрока еще в январе, но тогда баски отказались с ним расставаться, так как клуб борется за попадание в Лигу Чемпионов.

26-летний Льоренте является воспитанником мадридского "Реала". В нынешнем сезоне он провел за "Реал Сосьедад" 20 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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