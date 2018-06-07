"Монако" готовит официальное предложение по Головину

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"Монако" готовит официальное предложение по Головину"Монако" готовит официальное предложение по полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, уже в самое ближайшее время монегаски планируют начать переговоры по 22-летнему хавбеку армейцев. Вполне вероятно, что вице-чемпион Франции постарается закрыть трансфер игрока сборной России до старта Чемпионата Мира.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, Tuttosport прогнозирует рост трансферной стоимости Головина после Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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