"Монако" готовит предложение по Головину
"Монако" в ближайшее время попытается приобрести хавбека ЦСКА Александра Головина.
Как сообщают российские СМИ, монегаски готовы выложить за игрока 18 миллионов евро.
В минувшем сезоне Головин провел 43 матча, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
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|38
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|38
|78
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|Марсель
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|Ренн
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|38
|55
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|Ницца
|38
|54
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|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
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|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
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|Амьен
|38
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|Страсбур
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|16
|ФК Кан
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|Лилль
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|Труа
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|33
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|Метц
|38
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