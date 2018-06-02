"Монако" готовит предложение по Головину

"Монако" в ближайшее время попытается приобрести хавбека ЦСКА Александра Головина.

Как сообщают российские СМИ, монегаски готовы выложить за игрока 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Головин провел 43 матча, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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