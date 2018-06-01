"Монако" готовит предложение по игроку "Милана"

"Монако" готовит предложение по нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает Corriere dela Sera.

По информации источника, монегаски готовы заплатить за 22-летнего португальца около 32 миллионов евро.

Напомним, что Силва не сумел заиграть в "Милане", поэтому рассматривает вариант с уходом из клуба. Кроме "Монако" на него претендует "Вулверхэмптон".

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