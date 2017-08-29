"Монако" готовит щедрое предложение по Белотти
"Монако" рассчитывает заменить Килиана Мбаппе нападающим "Торино" Андреа Белотти, сообщает beIN SPORTS.
По информации источника, монегаски готовят щедрое предложение по бомбардиру "быков". Французский клуб готов заплатить за 23-летнего итальянца 80 миллионов евро.
Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Белотти составляет 100 миллионов евро.
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