"Монако" готовит щедрое предложение по Белотти

Теги монакоториноандреа белотти

"Монако" готовит щедрое предложение по Белотти

"Монако" рассчитывает заменить Килиана Мбаппе нападающим "Торино" Андреа Белотти, сообщает beIN SPORTS.

По информации источника, монегаски готовят щедрое предложение по бомбардиру "быков". Французский клуб готов заплатить за 23-летнего итальянца 80 миллионов евро.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Белотти составляет 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Монако" объявил о трансфере Йоветича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 4 12
2 Монако 4 12
3 Сент-Этьен 4 9
4 Лион 4 8
5 Бордо 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Труа 4 4
12 Монпелье 4 4
13 Лилль 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов