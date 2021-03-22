Монако громит "Сент-Этьен", "Лилль" уступает аутсайдеру, а ПСЖ побеждает "Лион" и выходит на первое место: все результаты 30-го тура Лиги 1

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Монако громит "Сент-Этьен", "Лилль" уступает аутсайдеру, а ПСЖ побеждает "Лион" и выходит на первое место: все результаты 30-го тура Лиги 1Фото: Твиттер @Ligue1UberEats
Закончились все матчи 30-го тура французской Лиги 1. Главным матчем стало противостояние двух лидеров "Лиона" и ПСЖ. Парижане решили воспользоваться осечкой "Лилля", который проиграл дома аутсайдеру чемпионата "Ниму" 1:2. Подопечные Посчеттино без особых проблем обыграли конкурента 4:2. "Монако" Головина разгромило на выезде "Сент-Этьен", а сам россиянин записал на свой счет очередной голевой пас. "Ланс" не теряет надежд зацепиться за еврокубки и победил в гостях "Страсбур" 2:1. Представляем все результаты 30-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Сент-Этьен" - "Монако" - 0:4
"Метц" - "Ренн" - 1:3
"Ницца" - "Марсель" - 3:0
"Страсбур" - "Ланс" - 1:2
"Нант" - "Лорьян" - 1:1
"Монпелье" - "Бордо" - 3:1
"Дижон" - "Реймс" - 0:1
"Брест" - "Анжер" - 0:0
"Лилль" - "Ним" - 1:2
"Лион" - ПСЖ - 2:4

Турнирная таблица: ПСЖ (63), "Лилль" (63), "Лион" (60), "Монако" (59), "Ланс" (48), "Марсель" (45), "Ренн" (44), "Монпелье" (44), "Метц" (42), "Анжер" (40), "Ницца" (39), "Реймс" (38), "Бордо" (36), Брест" (35), "Страсбур" (33), "Сент-Этьен" (33), "Лорьян" (29), "Ним" (29), "Нант" (28), "Дижон" (15).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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