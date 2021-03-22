Монако громит "Сент-Этьен", "Лилль" уступает аутсайдеру, а ПСЖ побеждает "Лион" и выходит на первое место: все результаты 30-го тура Лиги 1
Фото: Твиттер @Ligue1UberEats
Закончились все матчи 30-го тура французской Лиги 1. Главным матчем стало противостояние двух лидеров "Лиона" и ПСЖ. Парижане решили воспользоваться осечкой "Лилля", который проиграл дома аутсайдеру чемпионата "Ниму" 1:2. Подопечные Посчеттино без особых проблем обыграли конкурента 4:2. "Монако" Головина разгромило на выезде "Сент-Этьен", а сам россиянин записал на свой счет очередной голевой пас. "Ланс" не теряет надежд зацепиться за еврокубки и победил в гостях "Страсбур" 2:1. Представляем все результаты 30-го тура Лиги 1.
Результаты тура:
"Сент-Этьен" - "Монако" - 0:4
"Метц" - "Ренн" - 1:3
"Ницца" - "Марсель" - 3:0
"Страсбур" - "Ланс" - 1:2
"Нант" - "Лорьян" - 1:1
"Монпелье" - "Бордо" - 3:1
"Дижон" - "Реймс" - 0:1
"Брест" - "Анжер" - 0:0
"Лилль" - "Ним" - 1:2
"Лион" - ПСЖ - 2:4
Турнирная таблица: ПСЖ (63), "Лилль" (63), "Лион" (60), "Монако" (59), "Ланс" (48), "Марсель" (45), "Ренн" (44), "Монпелье" (44), "Метц" (42), "Анжер" (40), "Ницца" (39), "Реймс" (38), "Бордо" (36), Брест" (35), "Страсбур" (33), "Сент-Этьен" (33), "Лорьян" (29), "Ним" (29), "Нант" (28), "Дижон" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13