"Монако" хочет купить алжирского форварда, который забил почти 40 голов за сезон в Катаре

"Монако" проявляет интерес к алжирскому нападающему "Аль-Садда" Багдаду Бунеджа, сообщает France Football.

По сведениям издания, монегаски рассматривают вариант приобретения футболиста в летнее трансферное окно. Форвард привлек внимание "Монако" своей игрой на Кубке Африки.

В минувшем сезоне 27-летний Бунеджа провел за "Аль-Садд" 22 матча в чемпионате Катара и забил 39 голов. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

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