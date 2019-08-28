"Монако" хочет купить этим летом Бакайоко

Теги тьемуэ бакайокочелсимонакотрансферы

"Монако" хочет купить этим летом Бакайоко

"Монако" продолжает вести переговоры с "Челси" по поводу трансфера полузащитника Темуэ Бакайоко. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что футболист является приоритетной трансферной целью клуба, так как игрока хочет видеть в команде главный тренер "Монако" Леонардо Жардим.

Полузащитник уже выступал в "Монако" с 2014 по 2017 год, после чего за 44 миллиона евро перешел в "Челси". Его контракт с лондонцами рассчитан до 2022 года. 

В минувшем сезоне Бакайоко в 42 матчах АПЛ забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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