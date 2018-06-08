"Монако" хочет купить игрока "Милана"

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"Монако" хочет купить игрока "Милана"

"Монако" проявляет интерес к швейцарскому защитнику "Милана" Рикардо Родригесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также им интересуются "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

В минувшем сезоне 25-летний Родригес провел за "Милан" 47 матчей и забил 4 гола.

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