"Монако" хочет купить Старриджа

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"Монако" хочет купить Старриджа

"Монако" ищет замену нападающему Радамелю Фалькао, который, возможно, перейдет в "Галатасарай". Об этом сообщает L’Equipe.

Контракт 33-летнего колумбийца с французским клубом рассчитан до 2020 года.

По данным источника, если Фалькао покинет "Монако", руководство клуба попробует подписать экс-игрока "Ливерпуля" и сборной Англии Дэниэла Старриджа, который на данный момент остается без клуба.

В сезоне-2018/19 Фалькао участвовал в 39 матчах, забив 16 голов и сделал 2 ассиста.

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