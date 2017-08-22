"Монако" хочет купить Вьетто

"Монако" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Атлетико" Лусиано Вьетто, сообщает SER Deportivos.

По сведениям издания, монегаски могут приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. В составе "Монако" Вьетто может заменить форварда Килиана Мбаппе, которым активно интересуется ПСЖ.

Ранее сообщалось, что 23-летнего Вьетто хочет купить "Сампдория". В минувшем сезоне аргентинец выступал за "Севилью" на правах аренды, провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

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