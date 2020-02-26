"Монако" хочет летом подписать форварда "Наполи" Мертенса

"Монако" интересуется форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём твиттере.

По информации источника, неаполитанцы пока не ведут переговоры с игроком о продлении контракта, поэтому "Монако" готов подписать футболиста бесплатно по истечении соглашения.



Французский клуб готов предложить нападающему высокую зарплату, однако сам футболист не уверен в целесообразности перехода.



В форварде также заинтересован "Интер". Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2020 года.



В этом сезоне Серии А Мертенс принял участие в 20 матчах, забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.

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