"Монако" хочет летом подписать форварда "Наполи" Мертенса
"Монако" интересуется форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом, утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём твиттере.
По информации источника, неаполитанцы пока не ведут переговоры с игроком о продлении контракта, поэтому "Монако" готов подписать футболиста бесплатно по истечении соглашения.
Французский клуб готов предложить нападающему высокую зарплату, однако сам футболист не уверен в целесообразности перехода.
В форварде также заинтересован "Интер". Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2020 года.
В этом сезоне Серии А Мертенс принял участие в 20 матчах, забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.
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