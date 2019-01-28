"Монако" хочет обменять Тилеманса на хавбека "Лестера"



"Монако" интересуется португальским полузащитником "Лестера" Адриеном Силвой, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, монегаски готовы отдать в обмен на португальца бельгийского хавбека Юри Тилеманса. В данный момент клубы ведут переговоры.

В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс провел за "Монако" 30 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал один голевой пас. На счету 29-летнего Силвы одна результативная передача в пяти матчах за "Лестер".

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