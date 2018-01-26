"Монако" хочет перехватить Пеллегри у "Ювентуса"

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"Монако" хочет перехватить Пеллегри у "Ювентуса"

"Монако" проявляет интерес к нападающему "Дженоа" Пьетро Пеллегри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в "Ювентус" за 30 миллионов евро (10 миллионов сразу и 20 в качестве бонусов).

В этом сезоне 16-летний Пеллегри забил 2 гола в 5 матчах Серии А.

Не пропустите: "Ювентус" близок к подписанию первого зимнего новичка. | http://soccernews.ru

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