"Монако" хочет подписать Геззаля

Бывший полузащитник "Лиона" Рашид Геззаль может перейти в "Монако", сообщает Telefoot.

По информации источника, монегаски уже ведут переговоры с 25-летним алжирцем по поводу возможного сотрудничества.

Напомним, что Геззаль этим летом покинул "Лион" на правах свободного агента, поэтому может достаться "Монако" бесплатно.

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