"Монако" хочет приобрести форварда "Челси" в январе

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"Монако" хочет приобрести форварда "Челси" в январе

"Монако" интересуется нападающим "Челси" Миши Батшуайи, сообщает The Telegraph.

Французский клуб намерен оформить трансфер форварда в январе. На его приобретении настаивает главный тренер клуба Тьерри Анри. Ранее Анри являлся одним из тренеров сборной Бельгии, поэтому отлично знаком с возможностями Батшуайи.

В данный момент он выступает за "Валенсию" на правах аренды до лета, но "летучие мыши" намерены расторгнуть с ним соглашение досрочно.

В нынешнем сезоне 25-летний Батшуайи провел за испанский клуб 23 матча и забил три гола.

Не пропустите: "Монако" намерен использовать Фабрегаса уже в ближайшем матче. | http://soccernews.ru

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