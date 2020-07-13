"Монако" хочет приобрести защитника "Краснодара" Рамиреса

"Монако" интересуется защитником "Краснодара" Кристианом Рамиресом. Об этом сообщает "Чемпионат".



По данным источника, трансфер эквадорца может состояться этим летом. Сумма трансфера - 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне 25-летний футболист участвовал в 23 матчах РПЛ, но не отметился результативными действиями.

Напомним, Лига 1 досрочно завершена из-за пандемии коронавируса. "Монако" финишировал на девятом месте и не смог пробиться в еврокубки.

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