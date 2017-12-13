"Монако" и "Анжер" вышли в четвертьфинал Кубка Лиги

Завершились два матча 1/8 финала Кубка французской Лиги. Путевки в следующий раунд завоевали "Монако" и "Анжер".

"Монако" - "Кан" - 2:0 (1:0)

Голы: Каррильо, 33 - 1:0, Фалькао, 85 - 2:0

"Монако": Бенальо, Туре, Раджи, Глик, Конголо, Н'Дорам, Фабиньо (Моутинью, 71), Диакаби, Геззаль, Лопеш (Лемар, 62), Каррильо (Фалькао, 76)

"Кан": Самба, Мбенге, Джику, Диоманде (Да Силва, 32), Жильбер, Авону (Нкололо, 71), Питерс, Санко, Делаплас, Куаку, Сантини (Роделен, 46)

"Анжер" - "Метц" - 1:0 (0:0)

Голы: Фулжини, 52 - 1:0

"Анжер": Мадреа, Бамба, Павлович, Томас, Чисс, Жан-Тарат (Белаили, 46), Кулибали, Мангани, Пуйо, Кривелли (Кеткеофомфоне, 73), Туре (Фулжини, 46)

"Метц": Дидильон, Ассу-Экотто, Ниакате, Селимович, Гудиаби, Молле, Побле (Филлипс, 75), Коад, Ньяне, Тилль (Мазиз, 46), Ру (Ривьер, 76)

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