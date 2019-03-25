"Монако" и "Бенфика" поборются за защитника "Интера"

Защитник миланского "Интера" Миранда может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, сообщает итальянская пресса.

В услугах 34-летнего бразильца, который также известен по выступлениям за "Атлетико", заинтересованы "Монако" и "Бенфика".

"Нерадзурри" не против продажи возрастного центрбека, если по нему поступит достойное предложение.

В текущем сезоне Миранда сыграл за "Интер" 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро.

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