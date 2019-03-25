"Монако" и "Бенфика" поборются за защитника "Интера"
Защитник миланского "Интера" Миранда может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, сообщает итальянская пресса.
В услугах 34-летнего бразильца, который также известен по выступлениям за "Атлетико", заинтересованы "Монако" и "Бенфика".
"Нерадзурри" не против продажи возрастного центрбека, если по нему поступит достойное предложение.
В текущем сезоне Миранда сыграл за "Интер" 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Стоимость игрока оценивается в 7 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11