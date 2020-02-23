"Монако" и "Дижон" сыграли вничью, "Лилль" обыграл "Тулузу" и другие итоги матчей Лиги 1
"Монако" и "Дижон" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Франции.
Отметим, что эту встречу пропускает дисквалифицированный российский полузащитник Александр Головин.
В параллельном матче "Лилль" обыграл "Тулузу", "Анжер" был сильнее "Монпелье", а "Страсбур" и "Амьен" сыграли вничью.
"Дижон" - "Монако" - 1:1 (0:0)
Голы: М.Бальде, 56 - 1:0, Марипан, 79 - 1:1.
"Дижон": Рунарссон, Шафик, Экуэле Манга, Агерд, Мендиль, Мавидиди (Кадис, 73), Амальфитано, Ндонг, Саммаритано (Марье, 62), Шуйар (М.Бальде, 6), Жулиу Тавареш.
"Монако": Леком, Агилар, Бадиашиле, Марипан, Балло-Туре, Фофана, Адриэн Силва, Бакайоко, Йоветич (Фабрегас, 78), Бен Йеддер, Слимани.
"Анже" - "Монпелье" - 0:1
Гол: Баокен, 68 - 1:0
"Анжер": Бютель, Бамба, Павлович, Манко, Тома, Сантамария, Капель, Тиуб (Перейра Лаже, 76), Фюльжени, Думбия, Алиуи (Баокен, 67).
"Монпелье": Рульи, Суке, Конгре, Илтон, Ойонго, Саванье, Ле Таллек, Самбия (Ферри, 75), Юн Ил Лок (Молле, 75), Лаборд (Камара, 83), Делор.
"Страсбур" - "Амьен" - 0:0
"Страсбур": Зельс, Лала, Коне, Митрович, Симакан, Томассон, Сиссоко, Белльгард (Мотиба, 76), Ажорк, Зои (Джику, 69), Уорис (Лиэнар, 87).
"Амьен": Гюртнер, Дибасси (Алеэсами, 39), Шеджу, Калабрези, Опоку, Монкондюи (Блен, 82), Зунгу, Отеро, Какута, Диабате (Корнетт, 68), Гирасси.
"Лилль" - "Тулуза" - 3:0 (2:0)
Голы: Реми, 2 - 1:0, Реми, 39 - 2:0, Саншеш, 72 - 3:0
"Лилль": Меньян, Фонте, Челик, Брадарич, Габриэл, Андре, Саншеш, Иконе (Луис Араужо, 62), Бамба (Гайтан, 71), Реми (Шека, 79), Осимхен.
"Тулуза": Гойкоэчеа, Диаките, Изима-Мирен, Силла, Рохель, Сангаре, Венкер, Градель (Буагар, 71), Коне, Саид (Доссеви, 46), Лейя-Исека (Саного, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|26
|52
|3
|Лилль
|26
|43
|4
|Ренн
|25
|41
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Монпелье
|26
|37
|9
|Ницца
|26
|37
|10
|Нант
|26
|37
|11
|Реймс
|25
|36
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Метц
|26
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|25
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13