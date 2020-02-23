"Монако" и "Дижон" сыграли вничью, "Лилль" обыграл "Тулузу" и другие итоги матчей Лиги 1

"Монако" и "Дижон" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что эту встречу пропускает дисквалифицированный российский полузащитник Александр Головин.

В параллельном матче "Лилль" обыграл "Тулузу", "Анжер" был сильнее "Монпелье", а "Страсбур" и "Амьен" сыграли вничью.

"Дижон" - "Монако" - 1:1 (0:0)

Голы: М.Бальде, 56 - 1:0, Марипан, 79 - 1:1.

"Дижон": Рунарссон, Шафик, Экуэле Манга, Агерд, Мендиль, Мавидиди (Кадис, 73), Амальфитано, Ндонг, Саммаритано (Марье, 62), Шуйар (М.Бальде, 6), Жулиу Тавареш.

"Монако": Леком, Агилар, Бадиашиле, Марипан, Балло-Туре, Фофана, Адриэн Силва, Бакайоко, Йоветич (Фабрегас, 78), Бен Йеддер, Слимани.

"Анже" - "Монпелье" - 0:1

Гол: Баокен, 68 - 1:0

"Анжер": Бютель, Бамба, Павлович, Манко, Тома, Сантамария, Капель, Тиуб (Перейра Лаже, 76), Фюльжени, Думбия, Алиуи (Баокен, 67).

"Монпелье": Рульи, Суке, Конгре, Илтон, Ойонго, Саванье, Ле Таллек, Самбия (Ферри, 75), Юн Ил Лок (Молле, 75), Лаборд (Камара, 83), Делор.

"Страсбур" - "Амьен" - 0:0

"Страсбур": Зельс, Лала, Коне, Митрович, Симакан, Томассон, Сиссоко, Белльгард (Мотиба, 76), Ажорк, Зои (Джику, 69), Уорис (Лиэнар, 87).

"Амьен": Гюртнер, Дибасси (Алеэсами, 39), Шеджу, Калабрези, Опоку, Монкондюи (Блен, 82), Зунгу, Отеро, Какута, Диабате (Корнетт, 68), Гирасси.

"Лилль" - "Тулуза" - 3:0 (2:0)

Голы: Реми, 2 - 1:0, Реми, 39 - 2:0, Саншеш, 72 - 3:0

"Лилль": Меньян, Фонте, Челик, Брадарич, Габриэл, Андре, Саншеш, Иконе (Луис Араужо, 62), Бамба (Гайтан, 71), Реми (Шека, 79), Осимхен.

"Тулуза": Гойкоэчеа, Диаките, Изима-Мирен, Силла, Рохель, Сангаре, Венкер, Градель (Буагар, 71), Коне, Саид (Доссеви, 46), Лейя-Исека (Саного, 79).

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