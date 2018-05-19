"Монако" и "Марсель" побеждают, ПСЖ теряет очки и другие результаты 38-го тура чемпионата Франции

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"Монако" и "Марсель" побеждают, ПСЖ теряет очки и другие результаты 38-го тура чемпионата Франции

В рамках заключительного 38-го тура чемпионата Франции состоялись ещё девять матчей. ПСЖ в гостях не сумел обыграть "Кан", "Монако" на выезде разгромил "Труа", "Марсель" дома разобрался с "Амьеном", также отметим крупные победы "Сент-Этьена" и "Бордо".

"Кан" – ПСЖ - 0:0 

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос (Риман, 84), Берчиче, Менье, Кимпембе, Рабьо, Мотта, Пасторе, Диарра, Нкунку (Адли, 83), Веа.
 

"Труа" – "Монако" - 0:3

Голы: Лопеш, 22 - 0:1, Лопеш, 71 - 0:2, Жорди Мбоула, 90 - 0:3.

"Монако": Субашич, Глик, Серрано, Сидибе (Туре, 87), Жемерсон, Силла (Фалькао, 80), Лопеш (Жорди Мбоула, 90), Тилеманс, Моутинью, Лемар, Фабиньо.
 

"Тулуза" – "Генгам" - 2:1

Голы: Градель, 59 - 1:0, Саного, 63 - 2:0, Гренье, 66 - 2:1.
 

"Сент-Этьен" – "Лилль" - 5:0

Голы: Бамба, 7 - 1:0, Амума, 13 - 2:0, Амума, 39 - 3:0, Амума, 61 - 4:0, Малькюи, 65 (автогол) - 5:0.
 

"Ренн" – "Монпелье" - 1:1

Голы: Юну, 13 - 1:0, Мбенза, 17 - 1:1.
 

"Нант" – "Страсбур" - 1:0

Гол: Дюбуа, 32 - 1:0.

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Лукас Лима, Дюбуа, Джиджи, Туре, Крхин, Ронжье (Андрей Жиротто, 56), Мутуссами (Диего Карлос, 84), Сала, Кулибали (Сигторссон, 75).


"Метц" – "Бордо" - 0:4

Голы: Брэйтуэйт, 10 - 0:1, Малком, 17 - 0:2, Камано, 44 - 0:3, де Превиль, 77 - 0:4.
 

"Марсель" – "Амьен" - 2:1

Голы: Сансон, 10 - 1:0, Митроглу, 18 - 2:0, Конате, 30 - 2:1.

"Марсель": Манданда, Роланду (Замбо-Ангисса, 78), Камара, Сакаи, Окампос, Сансон, Лопес, Луис Густаво, Сарр, Товен (Амави, 87), Митроглу (Жермен, 71).

Удаление: Монкондюи (55) - "Амьен".
 

"Дижон" – "Анжер" - 2:1

Голы: Капель, 22 (автогол) - 1:0, Те, 53 - 1:1, Тавареш, 75 - 2:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
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