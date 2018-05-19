"Монако" и "Марсель" побеждают, ПСЖ теряет очки и другие результаты 38-го тура чемпионата Франции
В рамках заключительного 38-го тура чемпионата Франции состоялись ещё девять матчей. ПСЖ в гостях не сумел обыграть "Кан", "Монако" на выезде разгромил "Труа", "Марсель" дома разобрался с "Амьеном", также отметим крупные победы "Сент-Этьена" и "Бордо".
"Кан" – ПСЖ - 0:0
ПСЖ: Ареоля, Маркиньос (Риман, 84), Берчиче, Менье, Кимпембе, Рабьо, Мотта, Пасторе, Диарра, Нкунку (Адли, 83), Веа.
"Труа" – "Монако" - 0:3
Голы: Лопеш, 22 - 0:1, Лопеш, 71 - 0:2, Жорди Мбоула, 90 - 0:3.
"Монако": Субашич, Глик, Серрано, Сидибе (Туре, 87), Жемерсон, Силла (Фалькао, 80), Лопеш (Жорди Мбоула, 90), Тилеманс, Моутинью, Лемар, Фабиньо.
"Тулуза" – "Генгам" - 2:1
Голы: Градель, 59 - 1:0, Саного, 63 - 2:0, Гренье, 66 - 2:1.
"Сент-Этьен" – "Лилль" - 5:0
Голы: Бамба, 7 - 1:0, Амума, 13 - 2:0, Амума, 39 - 3:0, Амума, 61 - 4:0, Малькюи, 65 (автогол) - 5:0.
"Ренн" – "Монпелье" - 1:1
Голы: Юну, 13 - 1:0, Мбенза, 17 - 1:1.
"Нант" – "Страсбур" - 1:0
Гол: Дюбуа, 32 - 1:0.
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Лукас Лима, Дюбуа, Джиджи, Туре, Крхин, Ронжье (Андрей Жиротто, 56), Мутуссами (Диего Карлос, 84), Сала, Кулибали (Сигторссон, 75).
"Метц" – "Бордо" - 0:4
Голы: Брэйтуэйт, 10 - 0:1, Малком, 17 - 0:2, Камано, 44 - 0:3, де Превиль, 77 - 0:4.
"Марсель" – "Амьен" - 2:1
Голы: Сансон, 10 - 1:0, Митроглу, 18 - 2:0, Конате, 30 - 2:1.
"Марсель": Манданда, Роланду (Замбо-Ангисса, 78), Камара, Сакаи, Окампос, Сансон, Лопес, Луис Густаво, Сарр, Товен (Амави, 87), Митроглу (Жермен, 71).
Удаление: Монкондюи (55) - "Амьен".
"Дижон" – "Анжер" - 2:1
Голы: Капель, 22 (автогол) - 1:0, Те, 53 - 1:1, Тавареш, 75 - 2:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26