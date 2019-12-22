"Монако" и "Ницца" разгромили своих соперников в Лиге 1
"Монако" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции разгромил "Лилль".
В параллельном матче Лиги 1 "Ницца" переиграла "Тулузу".
"Монако" - "Лилль" - 5:1 (2:1)
Голы: Осимен, 13 - 0:1, Мартинш, 23 - 1:1, Бальде, 29 - 2:1, Бен Йеддер, 53 - 3:1, Бен Йеддер, 65 - 4:1, Глик, 90+2 - 5:1.
"Монако": Леком, Агилар, Жемерсон, Глик, Марипан, Мартинш (Силва, 85), Бакайоко, Жил Диаш, Головин, Бен Йеддер (Слимани, 90), Бальде (Огюстен, 81).
"Лилль": Меньян, Зеки Челик, Жозе Фонти, Габриэл, Брадарич, Ренату Санчеш (Реми, 67), Андре, Сумаре, Иконе (Юсуф Языджи, 38), Бамба, Осимен (Араужу, 76).
"Ницца" - "Тулуза" - 3:0 (3:0)
Голы: Сарр, 16 - 1:0, Силла, 19 (в свои ворота) - 2:0, Ле Мелу, 40 - 3:0.
"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр (Коли, 48), Нсоки, Сиприен, Ле Мелу (Данилу, 81), Будауи (Тюрам-Юльен, 68), Дольберг, Клод Морис, Маолида.
"Тулуза": Рейне, Изима-Мирен, Силла, Морейра, Амиан, Макенго, Буагар (Адли, 87), Сангаре, Коне (Сидибе, 38), Доссеви (Кулурис, 38), Саного.
А еще: ПСЖ обыграл "Амьен", "Марсель" переиграл "Ним" и другие итоги матчей Лиги 1| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Клопп выиграл 3-й трофей с "Ливерпулем"
-
"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира
-
"Барселона" в 7-й раз завершила год без поражений на "Камп Ноу"
-
Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет
-
"Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 декабря
-
1
ПСЖ обыграл "Амьен", "Марсель" переиграл "Ним" и другие итоги матчей Лиги 1
-
ПСВ обыграл "Зволле", АЗ проиграл "Спарте" и другие итоги матчей чемпионата Голландии
-
"Монако" и "Ницца" разгромили своих соперников в Лиге 1
-
Ханданович провел юбилейный матч всухую за "Интер"
-
Гвардиола заявил, что доволен матчем с "Лестером"
-
Каррера прокомментировал ничейный матч АЕК
-
1
Клопп выиграл 3-й трофей с "Ливерпулем"
-
АЕК сыграл с "Ламией" вничью в матче чемпионата Греции
-
"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира
-
"Хетафе" на выезде проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги
-
"Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с "Гертой" в матче Бундеслиги
-
"Дженоа" уволит главного тренера Мотту после поражения "Интеру"
-
1
"Манчестер Сити" в домашнем матче обыграл "Лестер"
-
"Интер" разгромил "Дженоа" и возглавил турнирную таблицу Серии А
-
Альба высказался о победе "Барселоны" над "Алавесом"
-
"Барселона" в 7-й раз завершила год без поражений на "Камп Ноу"
-
1
Эмери: "Озил важен, но ему нужно искать способ работать с другими футболистами"
-
Вальверде поделился мыслями после победы против "Алавеса"
-
1
Гризманн: "Когда "Барселоне" нужен толчок вперёд, появляется Месси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12