"Монако" и "Ницца" разгромили своих соперников в Лиге 1

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"Монако" и "Ницца" разгромили своих соперников в Лиге 1

"Монако" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции разгромил "Лилль".

В параллельном матче Лиги 1 "Ницца" переиграла "Тулузу".

"Монако" - "Лилль" - 5:1 (2:1)

Голы: Осимен, 13 - 0:1, Мартинш, 23 - 1:1, Бальде, 29 - 2:1, Бен Йеддер, 53 - 3:1, Бен Йеддер, 65 - 4:1, Глик, 90+2 - 5:1.

"Монако": Леком, Агилар, Жемерсон, Глик, Марипан, Мартинш (Силва, 85), Бакайоко, Жил Диаш, Головин, Бен Йеддер (Слимани, 90), Бальде (Огюстен, 81).

"Лилль": Меньян, Зеки Челик, Жозе Фонти, Габриэл, Брадарич, Ренату Санчеш (Реми, 67), Андре, Сумаре, Иконе (Юсуф Языджи, 38), Бамба, Осимен (Араужу, 76).

"Ницца" - "Тулуза" - 3:0 (3:0)

Голы: Сарр, 16 - 1:0, Силла, 19 (в свои ворота) - 2:0, Ле Мелу, 40 - 3:0.

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр (Коли, 48), Нсоки, Сиприен, Ле Мелу (Данилу, 81), Будауи (Тюрам-Юльен, 68), Дольберг, Клод Морис, Маолида.

"Тулуза": Рейне, Изима-Мирен, Силла, Морейра, Амиан, Макенго, Буагар (Адли, 87), Сангаре, Коне (Сидибе, 38), Доссеви (Кулурис, 38), Саного.

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ПСЖ обыграл "Амьен", "Марсель" переиграл "Ним" и другие итоги матчей Лиги 1

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