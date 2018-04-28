"Монако" и "Ницца" теряют очки в 35-м туре чемпионата Франции

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"Монако" и "Ницца" теряют очки в 35-м туре чемпионата Франции

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. "Лилль", "Труа" и "Бордо" сумели добыть победы в своих поединках, а вот "Монако" и "Ницца" совершили осечки.

"Монако" – "Амьен" - 0:0

"Монако": Субашич, Глик, Раджи (Силла, 75), Туре, Фабиньо, Моутинью, Ндорам, Лемар, Лопеш (Жорди Мбоула, 84), Бошилья (Диакаби, 57), Фалькао.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Авелар, Эль-Хаджам, Аденон, Зунгу (Фофана, 80), Монкондюи, Манзала, Какута, Конате (Бодмер, 89), Корнетт (Бурго, 73).

Удаления: Гуано (90), Диакаби (90).
 

"Лилль" – "Метц" - 3:1

Голы: Луис Араужо, 13 - 1:0, Пепе, 45 - 2:0, Ру, 49 - 2:1, Биссума, 77 - 3:1.

"Лилль": Меньян, Иэ, Мендиль, Малькюи, Сумаоро, Биссума, Тиаго Майя (Тиаго Мендес, 58), Луис Араужо (Эль-Гази, 67), Пепе, Бензия (Дабила, 84), Мотиба.

"Метц": Кавасима, Ньяхате, Пальмьери, Балиу, Дианье, Доссеви, Коад, Манджек (Булая, 84), Молле (Миличевич, 69), Ру, Ривьер (Ньян, 76).
 

"Труа" – "Кан" - 3:1

Голы: Сантини, 4 - 0:1, Веркутр, 7 (автогол) - 1:1, Ниве, 27 - 2:1, Хен Чжун Сук, 84 - 3:1.

"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Кордоваль, Эрей, Ниве (Беллюгу, 70), Вальтер, Пеле (Бен-Саада, 62), Азамум, Грансир, Ньян (Хен Чжун Сук, 77).

"Кан": Веркутр, Джику, Да Сильва, Гильбер, Санко, Фере (Роделен, 56), Аит-Беннассер, Бесса, Женевуа (Деменге, 46), Куаку (Кривелли, 66), Сантини.
 

"Страсбур" – "Ницца" - 1:1

Голы: Саади, 21 - 1:0, Балотелли, 59 (пенальти) - 1:1.

"Страсбур": Укиджа, Коне, Сека, Фулькье, Мартинес, Мартен (Гонсалвес, 78), Ахолу, Корнье (Ндур, 90), Лиэнар, Саади (Блайяк, 80), Баокен.

"Ницца": Бенитес, Марлон (Сарр, 46), Ле Маршан, Суке, Данте, Сери, Тамез, Сент-Максимен (Сипрьен, 77), Ле-Мелу, Сако (Ле Биан, 58), Балотелли.
 

"Бордо" – "Дижон" - 3:1

Голы: Санкаре, 25 - 1:0, Слити, 54 (пенальти) - 1:1, Камано, 72 (пенальти) - 2:1, Розье, 80 (автогол) - 3:1.

"Бордо": Костиль, Пундже, Пабло, Кунде, Сабали, Плашил (Мейте, 66), Санкаре, Малком (Левчук, 66), Лерагер, Камано, Лаборд (Вада, 83).

"Дижон": Рене, Хаддади, Ямбере, Розье, Джилободжи, Массуэма (Сахибеддине, 84), Амальфитано, Марье (Лойодайс, 88), Слити, Квон Чхан Хун, Шафик (Рюфли, 80).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Лион 35 72
3 Монако 35 71
4 Марсель 34 69
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ницца 35 51
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 35 46
9 Бордо 35 46
10 Нант 35 46
11 Генгам 34 45
12 Дижон 35 42
13 Амьен 35 41
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 35 37
16 Страсбур 35 35
17 Тулуза 34 34
18 Труа 35 32
19 Лилль 35 32
20 Метц 35 26
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