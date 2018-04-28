"Монако" и "Ницца" теряют очки в 35-м туре чемпионата Франции
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. "Лилль", "Труа" и "Бордо" сумели добыть победы в своих поединках, а вот "Монако" и "Ницца" совершили осечки.
"Монако" – "Амьен" - 0:0
"Монако": Субашич, Глик, Раджи (Силла, 75), Туре, Фабиньо, Моутинью, Ндорам, Лемар, Лопеш (Жорди Мбоула, 84), Бошилья (Диакаби, 57), Фалькао.
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Авелар, Эль-Хаджам, Аденон, Зунгу (Фофана, 80), Монкондюи, Манзала, Какута, Конате (Бодмер, 89), Корнетт (Бурго, 73).
Удаления: Гуано (90), Диакаби (90).
"Лилль" – "Метц" - 3:1
Голы: Луис Араужо, 13 - 1:0, Пепе, 45 - 2:0, Ру, 49 - 2:1, Биссума, 77 - 3:1.
"Лилль": Меньян, Иэ, Мендиль, Малькюи, Сумаоро, Биссума, Тиаго Майя (Тиаго Мендес, 58), Луис Араужо (Эль-Гази, 67), Пепе, Бензия (Дабила, 84), Мотиба.
"Метц": Кавасима, Ньяхате, Пальмьери, Балиу, Дианье, Доссеви, Коад, Манджек (Булая, 84), Молле (Миличевич, 69), Ру, Ривьер (Ньян, 76).
"Труа" – "Кан" - 3:1
Голы: Сантини, 4 - 0:1, Веркутр, 7 (автогол) - 1:1, Ниве, 27 - 2:1, Хен Чжун Сук, 84 - 3:1.
"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Кордоваль, Эрей, Ниве (Беллюгу, 70), Вальтер, Пеле (Бен-Саада, 62), Азамум, Грансир, Ньян (Хен Чжун Сук, 77).
"Кан": Веркутр, Джику, Да Сильва, Гильбер, Санко, Фере (Роделен, 56), Аит-Беннассер, Бесса, Женевуа (Деменге, 46), Куаку (Кривелли, 66), Сантини.
"Страсбур" – "Ницца" - 1:1
Голы: Саади, 21 - 1:0, Балотелли, 59 (пенальти) - 1:1.
"Страсбур": Укиджа, Коне, Сека, Фулькье, Мартинес, Мартен (Гонсалвес, 78), Ахолу, Корнье (Ндур, 90), Лиэнар, Саади (Блайяк, 80), Баокен.
"Ницца": Бенитес, Марлон (Сарр, 46), Ле Маршан, Суке, Данте, Сери, Тамез, Сент-Максимен (Сипрьен, 77), Ле-Мелу, Сако (Ле Биан, 58), Балотелли.
"Бордо" – "Дижон" - 3:1
Голы: Санкаре, 25 - 1:0, Слити, 54 (пенальти) - 1:1, Камано, 72 (пенальти) - 2:1, Розье, 80 (автогол) - 3:1.
"Бордо": Костиль, Пундже, Пабло, Кунде, Сабали, Плашил (Мейте, 66), Санкаре, Малком (Левчук, 66), Лерагер, Камано, Лаборд (Вада, 83).
"Дижон": Рене, Хаддади, Ямбере, Розье, Джилободжи, Массуэма (Сахибеддине, 84), Амальфитано, Марье (Лойодайс, 88), Слити, Квон Чхан Хун, Шафик (Рюфли, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|90
|2
|Лион
|35
|72
|3
|Монако
|35
|71
|4
|Марсель
|34
|69
|5
|Сент-Этьен
|35
|52
|6
|Ницца
|35
|51
|7
|Ренн
|34
|48
|8
|Монпелье
|35
|46
|9
|Бордо
|35
|46
|10
|Нант
|35
|46
|11
|Генгам
|34
|45
|12
|Дижон
|35
|42
|13
|Амьен
|35
|41
|14
|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|35
|37
|16
|Страсбур
|35
|35
|17
|Тулуза
|34
|34
|18
|Труа
|35
|32
|19
|Лилль
|35
|32
|20
|Метц
|35
|26