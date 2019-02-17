"Монако" и "Ниццу" накажут за нарушения трансферных правил

"Монако" и "Ницца" будут наказаны руководством чемпионата Франции. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, оба клуба будут оштрафованы на 15 тысяч евро, за то, что подписывали контракты с футболистами моложе 15 лет.

Руководство Лиги 1 проведет расследование на тему рекрутинга юных игроков, которое возглавит эксперт по спортивному праву Давид Жакото. Нарушения будут оглашены в июне.

Напомним, накануне "Монако" переиграл "Нант" (1:0), и покинул зону вылета Лиги 1.

Монрегаски занимают 16 место турнирной таблицы, имея в активе 22 очка. "Ницца" расположилась на 7 строчке, набрав 37 баллов.

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