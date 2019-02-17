"Монако" и "Ниццу" накажут за нарушения в подписании игроков
"Монако" и "Ницца" будут наказаны руководством чемпионата Франции. Об этом сообщает L’Equipe.
По данным источника, оба клуба будут оштрафованы на 15 тысяч евро, за то, что подписывали контракты с футболистами моложе 15 лет.
Руководство Лиги 1 проведет расследование на тему рекрутинга юных игроков, которое возглавит эксперт по спортивному праву Давид Жакото. Нарушения будут оглашены в июне.
Напомним, накануне "Монако" переиграл "Нант" (1:0), и покинул зону вылета Лиги 1.
Монрегаски занимают 16 место турнирной таблицы, имея в активе 22 очка. "Ницца" расположилась на 7 строчке, набрав 37 баллов.
Не пропустите: "Монако" Головина обыграл "Нант" и покинул зону вылета| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1
-
Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?
-
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"
-
"Милан" обыгрывает "Аталанту" в центральном матче 24 тура Серии "А" и закрепляется в зоне Лиги Чемпионов
-
Иско может покинуть "Реал"
Лента новостей
-
"Монако" и "Ниццу" накажут за нарушения в подписании игроков
-
Мората ярко высказался о победном матче "Атлетико"
-
"Витесс" прервал безвыигрышную серию
-
Девушка дня: Анастасия - дочь экс-вратаря Сергея Перхуна, исполнившая гимн на "Арене ЦСКА"
-
В "Уфу" перешел топовый бомбардир чемпионата Словении
-
Неймар сравнил Ла Лигу и Лигу 1
-
Воспитанник "Ниццы" продолжит карьеру в ФНЛ
-
Жардим назвал главную цель "Монако"
-
Нужно играть лучше: Пике мощно высказался о матче с "Вальядолидом"
-
"Манчестер Юнайтед" активно интересуется защитником "Интера"
-
1
Вальверде прокомментировал победный матч "Барселоны" с "Вальядолидом"
-
Гибрид Канте и Погба: за счет чего полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле привлекает внимание топ-клубов?
-
Главные новости дня: 16 февраля
-
"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0 (видеообзор матча)
-
"Витесс" Слуцкого обыграл "Виллем II"
-
1
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Вальядолид"
-
"Анже" на своем поле переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции
-
"Милан" обыгрывает "Аталанту" в центральном матче 24 тура Серии "А" и закрепляется в зоне Лиги Чемпионов
-
"Монако" Головина обыграл "Нант" и покинул зону вылета
-
Гвардиола указал на ошибку журналистов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|24
|40
|6
|Монпелье
|23
|37
|7
|Ницца
|25
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Ним
|25
|36
|10
|Страсбур
|24
|35
|11
|Реймс
|24
|35
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|24
|14