"Монако" Головина и ПСВ вышли в раунд плей-офф Лиги Чемпионов

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"Монако" Головина и ПСВ вышли в раунд плей-офф Лиги ЧемпионовФото: твиттер "Монако"

В ответных играх 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Монако" победил пражскую "Спарту", а ПСВ переиграл "Мидтъюлланд".

Таким образом, "Монако" и ПСВ прошли в раунд плей-офф, где монегаски встретятся с "Шахтером", а ПСВ с победителем пары "Бенфика" - "Спартак".

"Монако" Монако - "Спарта" Прага Чехия 3:1, первый матч - 2:0

Голы: Желсон Мартинш, 50 - 1:0, Головин, 56 - 2:0, Моберг-Карлссон, 78 - 2:1, Диоп, 81 - 3:1

"Монако": Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 60), Желсон Мартинш (Диатта, 59), Головин (Диоп, 60), Тчуамени (Матазо, 60), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд (Фабрегас, 67).

"Спарта" Прага: Ницэ, Визнер (Габриэл, 84), Панак, Ганцко, Полидар, Павелка, Сачек (Пулкраб, 59), Соучек, Пешек (Моберг-Карлссон, 67), Карабец (Патрак, 84), Гложек (Минчев, 67).


"Мидтъюлланд" Дания - ПСВ Нидерланды 0:1, первый матч - 0:3

Гол: Брума, 90 - 0:1

"Мидтъюлланд": Лессль, Андерссон, Колс, Николайсен, Паулиньо Силва, Дюр (Исаксен, 46), Эвандер (Шарлес, 83), Нвадике (Фрауло, 80), Мабил (Станге, 72), Дрейер, Жуниор Брумадо (Хансен, 80).

ПСВ: Дроммел, Тезе, Рамальо, Боскальи, Макс, Гетце (ван Гинкел, 76), Проппер (Мауро Жуниор, 89), Сангаре, Захави (Фофана, 88), Гакпо (Вертессен, 64), Мадуэке (Брума, 64).

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