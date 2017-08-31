"Монако" и ПСЖ закроют сделку по Мбаппе к вечеру четверга

"Монако" и ПСЖ закроют сделку по форварду монегасков Килиану Мбаппе к вечеру четверга, информирует Get Football News France.

По сведениям источника, клубы не спешат подписывать арендное соглашение в связи со сложностью операции. Однако и чемпион Франции и "красно-синие" выражают полнейшую уверенность, что все условия перехода футболиста будут согласованы до закрытия текущего трансферного окна.

Напомним, отец Мбаппе рассказал о своем контакте с Зиданом. | soccernews.ru