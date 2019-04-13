"Монако" и "Реймс" разошлись миром в матче 32-го тура Лиги 1
"Монако" и "Реймс" закончили безголевой ничьей в матче 32-го тура Лиги 1.
"Монако" - "Реймс" - 0:0
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Сидибе, Адриэн Силва, Головин (Фалькао, 65), Рони Лопеш, Фабрегас (Аолу, 15), Мартинш, Йоветич (Винисиус, 84).
"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Ромао, Абдельхамид, Уден (Зенели, 72), Кафаро, Шавалерен, Дингоме (Думбья, 84), Рахман Баба, Диа (Сук Хюн Джун, 65).
В турнирной таблице Лиги 1 "Монако" занимает 16-е место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Марсель
|32
|51
|5
|Сент-Этьен
|31
|50
|6
|Реймс
|32
|48
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23