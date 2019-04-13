"Монако" и "Реймс" разошлись миром в матче 32-го тура Лиги 1

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"Монако" и "Реймс" разошлись миром в матче 32-го тура Лиги 1

"Монако" и "Реймс" закончили безголевой ничьей в матче 32-го тура Лиги 1.  

"Монако" - "Реймс" - 0:0 

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Сидибе, Адриэн Силва, Головин (Фалькао, 65), Рони Лопеш, Фабрегас (Аолу, 15), Мартинш, Йоветич (Винисиус, 84).

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Ромао, Абдельхамид, Уден (Зенели, 72), Кафаро, Шавалерен, Дингоме (Думбья, 84), Рахман Баба, Диа (Сук Хюн Джун, 65).

В турнирной таблице Лиги 1 "Монако" занимает 16-е место.

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