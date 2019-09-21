"Монако" и "Реймс" сыграли вничью в Лиге 1
"Монако" и "Реймас" закончили безголевой ничьей в матче 6-го тура Лиги 1.
Отметим, что "монегаски" не могу выиграть 6 матч подряд.
"Реймс" - "Монако" - 0:0
"Реймс": Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Кафаро (Мунетси, 85), Ромао, Шавалерен, Уден, Думбья (Кутеса, 80), Диа (Донис, 70).
"Монако": Леком, Марипан, Глик, Бадиашиле, Агилар, Адриэн Силва (Фабрегас, 85), Бакайоко, Головин, Жил Диаш, Бальде (Огюстен, 74), Мартинш (Оньекуру, 75).
"Монако" после 6 туров чемпионата Франции имеет в активе 3 балла и занимает 19 строчку турнирной таблицы. У "Реймса" 8 очков и 10 позиция.
В следующем туре подопечные Леонарду Жардима сыграют с "Ниццей". Встреча пройдет 24 сентября и начнется в 22:00 (мск).
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