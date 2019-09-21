"Монако" и "Реймс" сыграли вничью в Лиге 1

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"Монако" и "Реймс" сыграли вничью в Лиге 1

"Монако" и "Реймас" закончили безголевой ничьей в матче 6-го тура Лиги 1.

Отметим, что "монегаски" не могу выиграть 6 матч подряд.

"Реймс" -  "Монако" - 0:0

"Реймс": Райкович, Фокет, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Кафаро (Мунетси, 85), Ромао, Шавалерен, Уден, Думбья (Кутеса, 80), Диа (Донис, 70).

"Монако": Леком, Марипан, Глик, Бадиашиле, Агилар, Адриэн Силва (Фабрегас, 85), Бакайоко, Головин, Жил Диаш, Бальде (Огюстен, 74), Мартинш (Оньекуру, 75).

"Монако" после 6 туров чемпионата Франции имеет в активе 3 балла и занимает 19 строчку турнирной таблицы. У "Реймса" 8 очков и 10 позиция.

В следующем туре подопечные Леонарду Жардима сыграют с "Ниццей". Встреча пройдет 24 сентября и начнется в 22:00 (мск).

А еще: Венгер может вернуться в "Монако"| http://soccernews.ru
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